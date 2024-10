Pubblichiamo la registrazione del webinar realizzato da ANCI e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza dei Consiglio dei Ministri su “La formazione per la trasformazione digitale: l’offerta dell’Accademia dei Comuni digitali”.

L’Accademia dei Comuni digitali è il nuovo ambiente di formazione sulla trasformazione digitale dei Comuni, che offre corsi di formazione gratuiti a tutto il personale di Comuni, unioni e associazioni di Comuni, città metropolitane e società partecipate.

Nata dall’intesa istituzionale fra ANCI e Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l’Accademia è online da settembre 2024 ed entro il 2025 arriverà ad offrire 400 ore di formazione sui temi di maggiore attualità per la digitalizzazione degli Enti, grazie a percorsi formativi realizzati da esperti ANCI e DTD e con partner istituzionali come ACN, AGID e PagoPA S.p.A.

Nel webinar saranno presentate le opportunità formative presenti in piattaforma, i prossimi corsi disponibili e le modalità con cui i Comuni possono contribuire allo sviluppo dell’Accademia.