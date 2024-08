“Accogliamo con grande favore l’iniziativa di consultazione, promossa in questi giorni dal ministro Raffaele Fitto, che ha l’obiettivo di raccogliere opinioni e suggerimenti dei soggetti interessati per la definizione di un Piano strategico nazionale delle aree interne”. Così il presidente facente funzione dell’ANCI e sindaco di Valdengo (BI), Roberto Pella.

“Le aree interne del nostro Paese rappresentano il 53% del totale dei Comuni italiani, vi risiede il 23 % della popolazione complessiva, oltre 13 milioni di abitanti, in un territorio superiore al 60% della superficie nazionale.

“È evidente la necessità – sottolinea Pella – di adottare politiche di promozione e di rilancio dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale delle aree più periferiche, in gran parte amministrate da piccoli Comuni, ma con territori molto estesi e fragili, ma anche ricchi di risorse irrinunciabili. Contrastare lo spopolamento in queste aree è, in via prioritaria, una crescente emergenza nazionale che l’associazione da tempo ha evidenziato con il tema del Controesodo. Auspichiamo un’ampia partecipazione dei territori e delle popolazioni interessate. L’ANCI – conclude Pella – è sin d’ora disponibile ad offrire il proprio contributo e quello dei Sindaci che rappresentano le aree interne”.

Il sito ParteciPa riporta le specifiche e i passaggi relativi all’invio delle opinioni con allegati i Contenuti del Piano e lo Schema del Piano.

La fase di raccolta dei contributi resterà aperta fino a venerdì 6 settembre.

Possono partecipare alla consultazione i Comuni, le Unioni di Comuni/Comunità Montane e altre aggregazioni di Comuni, i GAL/Consorzi/Forum dei giovani/Associazioni di protezione civile, le Province, le Regioni/Province Autonome, le Associazioni di Categoria, gli Enti di ricerca pubblici, le Università , le Organizzazioni non governative (ONG) e Associazioni del terzo settore, le Scuole, i gestori del trasporto pubblico, i soggetti operanti in ambito socio-sanitario ed eventuali operatori turistici.

È possibile partecipare alla consultazione pubblica, pubblicata sulla piattaforma online del governo ParteciPa, dedicata ai processi di consultazione e partecipazione, tramite il sito o direttamente a questo link.