Un percorso formativo che, partendo dai principi alla base del concetto di amministrazione condivisa, consenta ai partecipanti di mettere in pratica le regole della co-programmazione e della co-progettazione, attraverso laboratori dedicati.

L’iniziativa – promossa da ANCI Piemonte, CST Novara VCO e Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con il Comune di Novara – verrà presentata, nell’ambito dell’Assemblea Regionale Congressuale di ANCI Piemonte, venerdì 4 ottobre al Broletto di Novara. Alla presentazione parteciperanno il coordinatore dei laboratori Luciano Gallo di ANCI Emilia Romagna, il sindaco di Novara Alessandro Canelli, la responsabile scientifica dell’Università degli Studi di Milano Lorenza Violini, il presidente del CST Novara VCO Carlo Teruzzi e il del presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini.

Si ricorda che l’amministrazione condivisa è un modello organizzativo dei beni comuni che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, consente ai cittadini e all’amministrazione pubblica, in particolare ai Comuni, di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale concernenti la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

Fondamentale il ruolo degli Enti del Terzo Settore: grazie alla co-programmazione e alla co-progettazione, gli ETS diventano infatti attori protagonisti nella scena pubblica, nonché propulsori dei processi di cambiamento del sociale, in quanto ‘percettori’ delle esigenze del territorio.

Il percorso è a pagamento ed è rivolto agli Enti del Terzo Settore, agli amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e si svolgerà nella suggestiva cornice del Castello di Novara. Sabato 23 novembre alle ore 10 ci sarà un evento conclusivo a Torino.

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 SETTEMBRE A QUESTO LINK

SCARICA IL PROGRAMMA