Il prossimo 4 ottobre si terrà l’Assemblea Regionale Congressuale di ANCI Piemonte. L’evento si svolgerà nel Salone dell’Arengo del Broletto di Novara, in Via Fratelli Roselli 20, a partire dalle ore 9 (accoglienza e registrazione dei partecipanti dalle ore 8).

Contestualmente è convocata l’Assemblea Precongressuale Regionale per l’elezione dei delegati alla XX Assemblea Congressuale di ANCI nazionale e dei componenti piemontesi in seno al Consiglio Nazionale dell’ANCI.

Alle assemblee saranno ammessi gli amministratori degli enti iscritti all’ANCI, in regola con il versamento dei contributi associativi alla data del 31 dicembre 2023. Per verificare la posizione associativa del proprio Ente e conseguire l’iscrizione in tempo utile CLICCARE QUI. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la segreteria di ANCI Piemonte al numero 011/861.2191 o all’indirizzo di posta elettronica info@anci.piemonte.it.

ISCRIVITI ALL’ASSEMBLEA

(solo per gli enti in regola con il pagamento delle quote associative)

SCARICA I DOCUMENTI CONGRESSUALI