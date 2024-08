Un confronto serio, leale e costruttivo per individuare risposte e soluzioni equilibrate da inserire nel disegno di legge di bilancio 2025 che verrà presentato in Consiglio dei ministri. Questo, in sintesi, il senso dell’incontro al quale hanno partecipato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, accompagnato dal sottosegretario Sandra Savino, e una delegazione dell’ANCI composta dal presidente Roberto Pella, dai vicepresidenti Mattia Palazzi e Stefano Locatelli, dal presidente IFEL Alessandro Canelli, dal sindaco Andrea Volpi e dal segretario generale Veronica Nicotra.

La delegazione ANCI ha sottolineato che i Comuni nel decennio scorso hanno intrapreso una costante traiettoria di contenimento della spesa e di risanamento degli equilibri finanziari. La spesa comunale si è ridotta in rapporto alla spesa pubblica dall’8% al 6,5%, una tendenza evidente anche in rapporto con il PIL. Di fronte alle attuali sfide, determinate anche dai nuovi vincoli europei, il Ministro Giorgetti si è reso disponibile a valutare la possibilità di introdurre misure che non prevedano tagli aggiuntivi alle risorse a disposizione dei Comuni, richiamando la necessità di percorsi di efficientamento della riscossione locale, di ampliamento dell’esercizio delle funzioni in forma associata e di miglioramento della gestione del patrimonio pubblico. Tutti elementi da condividere e sviluppare nel prosieguo del confronto.

ANCI ha infine apprezzato la disponibilità manifestata dal Ministro, assicurando la massima collaborazione e l’impegno a intraprendere i percorsi indicati nell’incontro.