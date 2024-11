In riferimento al Piano asili nido PNRR di cui all’Avviso pubblico del 15 maggio 2024, sul sito MIM è stato pubblicato il decreto 4 novembre 2024 per la riassegnazione delle economie e di autorizzazione di ulteriori interventi. Con il decreto vengono, infatti, riassegnate le economie e finanziati ulteriori 64 asili nido, di cui 3 in Piemonte, per un importo complessivo pari a 40,8 milioni di euro.

Gli enti beneficiari inseriti nella graduatoria (all. 1), al di sopra della linea rossa, sono autorizzati ad avviare tutte le procedure ai fini del rispetto della milestone del PNRR di aggiudicazione dei lavori fissata al 28 febbraio 2025, fatti salvi i controlli e le verifiche che possono essere esperite anche in corso d’opera da parte dell’Unità di missione PNRR.