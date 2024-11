Mercoledì 20 novembre alle ore 10, a latere dei lavori della XLI Assemblea nazionale ANCI, nella Sala Rossa del centro congressi Lingotto di Torino saranno presentati ufficialmente i servizi del progetto EDIH-PAI dedicati ai Comuni.

Nell’ambito del programma Europa Digitale , gli EDIH (European Digital Innovation Hub) sono poli di innovazione digitale, ispirati a criteri quali sostenibilità e prossimità ai cittadini, che utilizzano gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione per sostenere i progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche, delle imprese e degli enti del Terzo Settore. I servizi offerti variano a seconda delle competenze e delle specificità dei singoli partner di progetto, ma sono accomunati dall’utilizzo dell’infrastruttura digitale come strumento in grado di creare interconnessioni a più livelli (europeo, nazionale, regionale e locale).

Nello specifico, il progetto EDIH-PAI (Public Administration Intelligence) nasce per facilitare il coinvolgimento delle organizzazioni della social economy nell’erogazione dei servizi pubblici, in conformità con la Riforma del Terzo Settore e con il Piano d’Azione per l’Economia Sociale dell’Unione Europea. Nel dettaglio, PAI coinvolge amministrazioni pubbliche, piccole e medie imprese, cooperative e imprese sociali di Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

Componendosi di diversi servizi e soggetti erogatori, il progetto è studiato per permettere a ciascun Comune di costruire un percorso di digitalizzazione ad hoc in grado di soddisfare pienamente le esigenze della propria amministrazione. Per quanto riguarda ANCI Piemonte, l’offerta di servizi si articola in percorsi di formazione in modalità duale sul tema della progettazione e dei finanziamenti europei, con l’obiettivo di rendere fruibili e accessibili gli strumenti di progettazione europea alle amministrazioni locali. Parallelamente, ANCI Piemonte prevede la creazione di un Help Desk di accompagnamento ai bandi europei su richiesta dei singoli Comuni e a partire dalle necessità specifiche dei territori. L’obiettivo è quello di offrire supporto nella costruzione di partenariati locali e internazionali in modo da consentire la realizzazione coordinata di proposte progettuali congiunte. I Comuni interessati possono avere una prima panoramica del progetto consultando la presentazione introduttiva al polo EDIH PAI.

Appuntamento con la presentazione del progetto mercoledì 20 novembre alle ore 10, nella Sala Rossa del Centro Congressi Lingotto di Torino.

La partecipazione agli eventi è libera per tutti i Comuni iscritti all’Assemblea . Per gli altri enti (Città Metropolitana, Regione Piemonte, Unioni Montane ecc.) sarà possibile accedere all’evento previa registrazione in loco al “Desk Workshop”, presentando un documento di identità in corso di validità e indicando l’iniziativa a cui si desidera partecipare.