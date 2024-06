A questo link è possibile rivedere il webinar ANCI dedicato alle nuove “Linee Guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione Sociale” approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 2 maggio 2024 .

Il documento individua gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari dell’ADI da parte dei servizi sociali dei Comuni, per la definizione dei PaIS e per l’attivazione dei sostegni in essi previsti e rappresenta un aggiornamento alle caratteristiche della misura ADI della strumentazione per la definizione dei progetti personalizzati definita nell’ambito delle precedenti misure di contrasto alla povertà.

Il webinar, settimo del ciclo di incontri organizzati dall’ANCI in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto della Banca mondiale, era rivolto a Comuni ed ATS e in particolare agli operatori che si occupano del processo di presa in carico e accompagnamento dei nuclei più fragili.