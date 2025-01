L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari (Enpav) è in procinto di pubblicare anche per il 2025 il Bando per l’assegnazione delle Borse Lavoro Assistenziali ai Medici veterinari titolari di pensione di invalidità ENPAV. Una iniziativa partita nel 2018 che nasce per favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei medici veterinari che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale.

La Borsa Lavoro Sostegno Assistenziale è un’esperienza lavorativa/formativa che il pensionato di invalidità può svolgere per un periodo da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 6 presso una struttura pubblica o privata, ricevendo un sussidio mensile dall’Enpav di 400,00 euro. L’obiettivo è quello di creare un elenco di soggetti ospitanti dislocati su tutto il territorio nazionale. A tal proposito, i Comuni potranno essere essi stessi soggetti ospitanti, oppure segnalare eventuali soggetti interessati ad aderire a questa importante iniziativa.

Tra l’Enpav e le strutture ospitanti dovrà intervenire una Convenzione finalizzata a definire gli obblighi dell’Ente, della struttura ospitante e del pensionato. Inoltre, nessun onere economico è a carico della struttura ospitante e la stessa non ha nessun obbligo di assunzione o di successivo reimpiego del pensionato.

Qualora interessati e per maggiori informazioni è possibile contattare l’Enpav entro il 31 gennaio 2025 al seguente indirizzo email: segreteriaenpav@enpav.it, tel. 06/49200246.