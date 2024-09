Sul sito del Dipartimento Famiglia è pubblicato il decreto 26 luglio 2024 del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità (registrato dalla Corte dei Conti il 12 agosto 2024), che finanzia direttamente i Comuni con risorse pari a 60 milioni di euro, a valere sul fondo politiche per la famiglia, per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Sono confermate le quote di finanziamento individuate nella tabella già pubblicata sul del Dipartimento per le politiche della famiglia in data 11 luglio 2024 (CLICCA QUI). Il termine per la rendicontazione degli interventi è fissato al 30 giugno 2025.

Nei prossimi giorni le risorse saranno accreditate nelle casse dei Comuni tramite pagamento effettuato dalla Banca d’Italia, mentre per i Comuni delle Regioni Valle D’Aosta e Friuli V. Giulia sta procedendo direttamente il Dipartimento Famiglia, in quanto non assoggettati al sistema di tesoreria unica.

Si informa che sul sito del Dipartimento sono consultabili le linee guida sulle spese ammissibili.