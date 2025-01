ANCI Piemonte, l’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali e la Città Metropolitana di Torino, in collaborazione con Randstad Research, Fondo Perseo Sirio e AssoRUP, organizzano un evento dedicato ai Sindaci, ai Segretari comunali e ai Responsabili del personale, che si terrà il giorno 30 gennaio 2025 a partire dalle ore 8.30 presso la Sala Panoramica al 15° piano della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7. L’evento è articolato in due sessioni principali, pensate per fornire spunti utili e pratici su temi cruciali per la gestione del personale negli enti locali.

La prima sessione affronterà tematiche fondamentali per la modernizzazione della pubblica amministrazione. In particolare, si discuterà delle politiche di recruitment e retainment negli enti locali, con una presentazione di una proposta di ricerca che mira ad analizzare le difficoltà nell’attrarre nuovi talenti e nel trattenere quelli già in servizio.

Si parlerà anche del bando PerformaPA evidenziando le opportunità offerte per la formazione dei RUP (Responsabili Unici del Procedimento). In collaborazione con ASSORUP (Associazione nazionale dei Responsabili unici del progetto), approfondiremo le modalità per accedere a queste opportunità e valorizzare il capitale umano delle vostre organizzazioni.

Per agevolare la raccolta delle esigenze formative, è possibile compilare fin da subito il modulo disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/19lxIl_8Cp90r66E33Ny2a1WTwAJYu3YpulEsnROb82k/edit .

È previsto inoltre un approfondimento sulla previdenza complementare per gli enti locali, a cura del Fondo Perseo-Sirio, con l’obiettivo di analizzare le opportunità e le soluzioni disponibili per rafforzare la protezione sociale del personale.

La seconda sessione si concentrerà sull’accoglienza e l’integrazione nei comuni piemontesi dei nuovi segretari comunali del Co.A 2021, un tema che assume particolare rilevanza in un periodo di rinnovamento delle figure professionali negli enti locali.

Al termine dell’evento, è previsto un momento di Networking, un’opportunità per continuare la discussione e fare nuove conoscenze professionali.

Per partecipare, è necessario compilare il modulo di iscrizione al seguente link: www.anci.piemonte.it/30gen25. In seguito alla registrazione, si riceverà una conferma con le coordinate per l’eventuale collegamento in modalità remota, sebbene sia fortemente consigliata la partecipazione in presenza.