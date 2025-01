Il 27 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 si terrà il webinar dal titolo “La Legge concorrenza 2023 e le ultime novità normative in materia di attività produttive”.

L’obiettivo del webinar è fare il punto sugli ultimi, importantissimi, provvedimenti normativi di interesse degli Uffici Attività Produttive dei Comuni, approvati nell’ultimo scorcio del 2024.

Durante l’incontro saranno in particolare approfondite le novità recate dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge concorrenza 2023) in materia di: occupazioni di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi; – Registro informatico (RENT) delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di NCC e relativo apparato sanzionatorio; – implementazione delle specifiche tecniche SUAP.

Si approfondirà inoltre l’iter attuativo delle disposizioni in materia di locazioni brevi recate dal DL n. 145/2023 e relativa modulistica standardizzata approvata in Conferenza Unificata il 18 dicembre 2024. L’incontro sarà inoltre l’occasione per esaminare gli ultimi interventi normativi in materia di procedure amministrative per gli spettacoli dal vivo di cui al DL n. 201/2024 (Decreto Cultura).