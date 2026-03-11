Grande partecipazione ai lavori della Consulta Innovazione e Smart Cities di ANCI Piemonte, riunitasi a Gifflenga, in provincia di Biella, per fare il punto su questioni di stretta attualità per il sistema degli Enti locali piemontesi. Esattamente un anno fa, in occasione del suo insediamento a Torino, la Consulta si era data l’obiettivo di organizzare iniziative itineranti con l’intento di raccogliere istanze e suggerimenti provenienti dai territori. L’incontro organizzato nel biellese va proprio in questa direzione.

A Gifflenga sono intervenuti il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino, il vicepresidente all’Innovazione Michele Pianetta e il coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni Emanuele Ramella Pralungo. I lavori della Consulta sono stati coordinati dalla presidente Clelia Imberti e dal segretario Antonello Angeleri. A fare gli onori di casa la sindaca del piccolo borgo biellese, Elisa Pollero.

All’incontro ha partecipato anche Riccardo Passantino, responsabile relazioni istituzionali di Open Fiber per l’area Nord Ovest, che ha fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della BUL e ha risposto alle domande dei sindaci in sala.