In una lettera inviata al ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il presidente dell’ANCI Antonio Decaro ha sottolineato “la necessita? di poter procedere urgentemente ad assunzioni straordinarie con regole semplificate”.

Nella lettera viene rimarcato il ruolo dei Comuni “per la ripresa socio-economica e la competitivita? del Paese” e viene evidenziato come “le politiche per il personale della P.A ed in particolare dei Comuni e delle Citta? Metropolitane, assumono un ruolo determinante e strategico, soprattutto alla luce delle maggiori competenze e professionalita? richieste per attuare i progetti del Recovery Plan”. Malgrado questo “sono i Comuni e le Citta? Metropolitane che, negli ultimi 12 anni, hanno perso circa il 25 per cento del loro capitale umano”. Da qui la richiesta di Decaro, che si dice pronto ad incontrare il ministro, di procedere al “reclutamento straordinario di personale dedicato anche all’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, in deroga alle regole vigenti, e forte semplificazione delle procedure assunzionali”.

