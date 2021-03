Dalla collaborazione tra l’ANCI Piemonte e la Scuola Superiore Carolina Albasio nasce il “Master in Diritto e Management degli Enti Locali”, con l’obiettivo di offrire un un valido percorso di specializzazione post-universitaria ad un nucleo di dipendenti di ruolo appartenenti agli enti associati.

Il master si svolgerà tra maggio e ottobre 2021 a Borgomanero (NO) con il supporto dell’ANCI regionale, la quale ha previsto di assegnare dieci contributi dell’importo unitario di euro 1.500,00 ad altrettanti funzionari per l’esonero parziale dalla retta di iscrizione al corso.

Potranno accedere all’esonero parziale i candidati al Master che:

a) siano dipendenti di ruolo a tempo indeterminato di un Ente locale regolarmente associato ad ANCI Piemonte ed essere appartenenti alla Categoria D del CCNL Funzioni Locali;

b) siano in possesso diploma di laurea conforme ai codici da 70 a 74 del sistema di classificazione ISTAT dei titoli di studio italiani, o titolo di studio superiore ai predetti;

c) abbiano ricevuto esplicita manifestazione di interesse alla partecipazione al Master da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ancorche? l’attivita? formativa si possa svolgere anche in orario non coincidente con quello ordinario di servizio e, come tale, non sia soggetta a nulla-osta.

L’obiettivo del Master è quello di favorire la creazione di un nucleo specializzato di risorse umane in grado di fornire un supporto qualificato all’analisi e allo studio dei provvedimenti legislativi e amministrativi che interessano il sistema degli Enti locali.

ANCI Piemonte persegue inoltre lo scopo di ampliare la propria rete di esperti a supporto degli enti associati, con particolare riguardo alle necessità dei piccoli Comuni ovvero degli enti maggiormente penalizzati in termini di risorse umane e finanziarie.

Le manifestazioni di interesse e tutti i documenti richiesti dal bando dovranno essere inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo anci.piemonte@pec.it entro e non oltre il 16 aprile 2021.

In allegato, la documentazione e il modulo da compilare e da trasmettere via PEC.