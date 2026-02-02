Oltre 60 partecipanti e 12 Comuni iscritti. Numeri che testimoniano il successo del corso di formazione sugli Appalti Innovativi, promosso da ANCI Piemonte nell’ambito del progetto EDIH-PAI (European Digital Innovation Hub per la Pubblica Amministrazione) e realizzato grazie alla sinergia operativa con API Torino.

Il percorso formativo è stato strutturato per fornire competenze pratiche sulla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici e sulla metodologia BIM (Building Information Modeling), ha coinvolto attivamente il territorio torinese e piemontese.

Sono 21 i Comuni della nostra regione che hanno manifestato il loro interesse, con 12 enti formalmente iscritti alla piattaforma EDIH-PAI che stanno seguendo le lezioni. Tra questi figurano realtà di varie dimensioni, tra cui alcuni capoluoghi di provincia (Vercelli, Cuneo e Alessandria) e persino consorzi che erogano servizi socioassistenziali.

Complessivamente, al corso sono iscritte 66 persone, tra tecnici e funzionari, con una media di 45 presenze per modulo rilevata nella prima fase dell’iniziativa (conclusasi a gennaio) e circa 40 nella fase attuale.

Il programma, articolato in 24 ore complessive di formazione, è stato diviso in due momenti: il primo si è svolto dal 27 novembre al 15 gennaio scorsi, mentre il secondo, attualmente in corso, terminerà il prossimo 26 febbraio, quando si concluderà l’iniziativa.

Il valore aggiunto rilevato dai partecipanti risiede nella metodologia didattica: le lezioni frontali su argomenti altamente specialistici e l’approccio interattivo garantito da un panel eterogeneo di docenti, oltre a suscitare l’interesse degli iscritti; hanno favorito un confronto costante e lo scambio di idee e punti di vista.

I risultati ottenuti sono il frutto di un’importante sinergia nata per mettere a fattor comune i vantaggi e le competenze del sistema imprenditoriale. Soddisfatta la vicepresidente di ANCI Piemonte, Silvia Cavassa: “Con il protocollo ANCI-API sottoscritto lo scorso mese di settembre, abbiamo rafforzato la collaborazione già in essere con il progetto EDIH-PAI dimostrando che la partnership pubblico-privato può davvero imprimere un cambio di rotta positivo. Abbiamo dato gambe a progetti complessi e i numeri dei partecipanti ai corsi EDIH-PAI ci danno ragione. I nostri Comuni oggi sono un po’ più forti perché siamo passati dalle parole ai fatti, abbiamo smesso di parlare di innovazione e abbiamo iniziato a realizzare iniziative concrete. Il corso EDIH-PAI si avvia ora a conclusione, consolidando un modello di aggiornamento professionale che mette al centro l’operatività e le esigenze concrete degli uffici tecnici comunali”.