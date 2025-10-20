Lunedì 20 ottobre alle ore 11:00 è in programma il webinar “Cyber consapevolezza per il Bene (del) Comune”. In occasione del mese europeo della Cybersicurezza, l’Anci e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN), promuovono un incontro informativo dedicato a tutti i dipendenti comunali per rafforzare la cultura della sicurezza digitale nella Pubblica amministrazione locale.
Il webinar ha come obiettivo quello di illustrare le minacce informatiche più diffuse e di fornire buone prassi utili nell’ordinaria gestione di dati, sistemi e servizi pubblici digitali.