Sul sito dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali è disponibile la graduatoria finale della sessione ordinaria del corso-concorso selettivo di formazione “Co.A – edizione 2021” ai fini dell’iscrizione degli aventi diritto all’Albo dei Segretari comunali nella fascia iniziale della carriera.

Il “Co.A 2021” è stato articolato in due sessioni, una ordinaria (434 i corsisti ammessi alla verifica finale) e una straordinaria (32 i corsisti ammessi), che si concluderà il prossimo mese di gennaio.

Con decreto prefettizio del 12 dicembre 2024 è stata approvata la graduatoria della sessione ordinaria, che assegna al Piemonte 126 nuovi segretari comunali.

Soddisfazione è stata espressa in queste ore dal presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino, e dal coordinatore della Consulta Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte, Emanuele Ramella Pralungo: “Si tratta di un grande risultato per il Piemonte e in generale per tutto il Paese che l’ANCI insegue da anni. Questi numeri garantiranno stabilità a molti Comuni che finalmente potranno dotarsi di un segretario in pianta stabile”.

“Dopo tanti anni di poca attenzione nei confronti dei piccoli comuni, soprattutto nella figura dei segretari, finalmente grazie al governo Meloni abbiamo un vero e concreto supporto a sindaci e amministrazioni comunali per il loro funzionamento.

Più attenzione ai comuni, dai più piccoli ai grandi, è fondamentale per garantire l’operatività amministrativa”, continua il presidente Gilardino.

“Una buona notizia che, assieme alla norma del PNNR che permette anche ai segretari di nuova nomina di gestire fino a cinque comuni per un massimo complessivo di 5 mila abitanti, dà una boccata di ossigeno a una regione come la nostra, fatta per oltre l’80 per cento di piccoli Comuni”, conclude Ramella Pralungo.

Decretoapprovazionegraduatoriafinale-sessordinaria.pdf

Graduatoria-sessione-ordinaria.pdf