Pubblichiamo la nota ANCI relativa alla sentenza n. 98 del 5 marzo 2024 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR del Lazio, delle norme che vietano di conferire incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali (province o comuni), a coloro i quali, nell’anno precedente, abbiano svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura.

Il documento redatto dall’ANCI costituisce un primo commento dei contenuti della sentenza, di grande interesse e impatto per gli enti locali e per le loro società partecipate, con la finalità di fornire indicazioni utili per gli amministratori locali, in particolar modo i sindaci neoeletti, per le future nomine che saranno chiamati a fare proprio alla luce della importante novità introdotta dalla sentenza in commento.