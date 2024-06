Pubblichiamo la nota ANCI sugli “Incarichi di vertice in Comuni e Città metropolitane a soggetti collocati in quiescenza: Nota a Deliberazione n. 80/2024 della Corte dei Conti-Sez. Reg. Lazio del 2 maggio 2024”.

La nota ricostruisce il regime giuridico degli incarichi in oggetto, alla luce di una recente deliberazione della Corte dei Conti del Lazio (n. 80 del 2 maggio 2024) che ha ribadito, in modo chiaro ed in funzione nomofilattica, il principio del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso, se non per le eccezioni già previste dalla norma.

La ratio di tale divieto risiede nel duplice obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell’amministrazione e di conseguire risparmi di spesa.