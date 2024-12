ANCI, Regione Liguria e ISPRA promuovono un importante momento di approfondimento per i Comuni italiani, dedicato alla prevenzione del rischio idrogeologico. L’incontro offrirà un’occasione di confronto e approfondimento sulla gestione del rischio a livello locale, per approfondire il ruolo della conoscenza e dell’aggiornamento dei dati sui dissesti, elementi essenziali per l’elaborazione di politiche integrate ed efficaci di gestione e tutela del territorio.

L’incontro sarà anche dedicato ad approfondire l’utilizzo della piattaforma IdroGEO, sviluppata da ISPRA, che si configura come uno strumento collaborativo, open data e multilingua, concepito per consentire l’accesso a dati e mappe relativi all’inventario dei fenomeni franosi, alla pericolosità da frane e alluvioni e agli indicatori di rischio idrogeologico. IdroGEO rappresenta un supporto essenziale per la pianificazione territoriale, la programmazione degli interventi di difesa del suolo e la progettazione infrastrutturale, che può contribuire alla costruzione di comunità più resilienti e consapevoli.

I Comuni, spesso in prima linea nella gestione delle emergenze idrogeologiche, potranno anche entrare nel merito dello strumento “Segnala la frana”, che facilita la comunicazione di nuovi fenomeni franosi direttamente da parte delle amministrazioni locali e dei professionisti del territorio. Questa funzionalità consente un aggiornamento continuo dell’inventario nazionale dei fenomeni franosi, gestito da ISPRA e dalle Regioni, rafforzando così le politiche di prevenzione. Questo approccio partecipativo rafforza la conoscenza del territorio e la sicurezza nei Comuni, ponendo le basi per politiche di mitigazione del rischio più efficaci e mirate.

L’incontro si svolgerà l’11 dicembre dalle ore 9:30 alle 16 al Palazzo Ducale (Sala “Enrico Piccardo”) di Genova, in Piazza Matteotti 9. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming.