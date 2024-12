In vista della scadenza per la presentazione dei progetti delle organizzazioni di volontariato, prevista per il 31 dicembre 2024, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato una nota contenente indicazioni per i progetti che le organizzazioni di volontariato intendono presentare per beneficiare dei contributi previsti.

In risposta ad alcune difficoltà manifestate da alcune organizzazioni nell’elaborare i progetti, la nota fornisce raccomandazioni finalizzate a chiarire le modalità e gli ambiti di applicazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 maggio 2023 , con l’obiettivo di assicurare che la stesura dei progetti sia conforme agli standard richiesti.