Con la visita di oggi all’inaugurazione della 65a edizione del Salone Nautico di Genova si conclude la due giorni del coordinamento dei sindaci delle Città metropolitane. Nella riunione di ieri 17 settembre i primi cittadini hanno affrontato i principali temi al centro del confronto con il governo: dalla legge di bilancio, alla sicurezza urbana e poi la gestione dei minori, il personale nei Comuni e il trasporto urbano.

Insieme al presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e alla padrona di casa sindaca di Genova, Silvia Salis sono intervenuti il coordinatore delle Città metropolitane Anci e sindaco di Bologna Matteo Lepore e i sindaci Vito Leccese (Bari), Massimo Zedda (Cagliari), Enrico Trantino (Catania), Sara Funaro (Firenze), Federico Basile (Messina), Beppe Sala (Milano), Roberto Gualtieri (Roma, intervenuto in video collegamento), Stefano Lo Russo (Torino), Vittoria Ferdinandi (Perugia) e Giuseppe Trivisonno (vicesindaco di Campobasso).