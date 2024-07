A distanza di due anni dalla prima marcia nonviolenta del MEAN (Movimento Europeo di Azione Nonviolenta) a Kyiv dell’11 luglio 2022 e a nove mesi dalla due giorni di preghiera e riflessione del 14 e 15 ottobre 2023 in Ucraina, il MEAN organizza una nuova mobilitazione della società civile europea in collaborazione con le organizzazioni della società civile ucraina, con la speranza che questa volta sia veramente una mobilitazione di massa.

I partecipanti all’evento, il cui accesso è aperto a tutti, chiederanno ancora una volta a gran voce che l’aggressione al popolo ucraino finisca subito e lo chiederemo ancora una volta con i nostri corpi presenti e disarmati, con i piedi piantati nella terra offesa dalla violenza.

Appuntamento l’11 luglio – giorno della memoria di San Benedetto, patrono d’Europa, e della strage di Sebreniça – di nuovo a Kyiv, in piazza San Michele, per pregare insieme agli ucraini di tutte le confessioni religiose presenti nel paese.

E il 12 luglio tappa nel Palazzo di Ottobre, a Majdan, per chiedere all’Unione Europea di proseguire nell’iter dell’istituzione Corpi Civili di Pace.

Si ricorda che il MEAN è un progetto specifico di costruzione della pace e di assistenza umanitaria in Ucraina, avviato in Italia dalla Rete “Per un nuovo Welfare” insieme ad altre 35 organizzazioni.

Ulteriori info a questo link