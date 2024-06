È online sul sito del Dipartimento per lo sport il bando Sport e Periferie 2024.

Il bando destina 102 milioni di euro ai progetti dei Comuni, 37 milioni dei quali per finanziare 55 interventi dell’Avviso Sport e Periferie 2023 nei Comuni fino a 100.000 abitanti che l’anno scorso non avevano potuto beneficiare del finanziamento per via dell’esaurimento delle risorse.

La pubblicazione della lista degli aventi diritto avverrà nei prossimi giorni, appena terminata la fase di valutazione attualmente in corso.

Delle risorse stanziate 65 milioni di euro saranno destinati al nuovo Avviso Sport e Periferie , rivolto ai Comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti. Gli interventi finanziabili dovranno prevedere, in via prioritaria, il recupero degli impianti sportivi esistenti nelle zone degradate delle città, attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico, ma anche la realizzazione di nuovi impianti sportivi.

La domanda di ammissione al finanziamento dovrà essere compilata sulla piattaforma raggiungibile A QUESTO LINK, a partire dalle ore 12:00 del 15 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024, mai i Comuni potranno registrarsi preventivamente sulla piattaforma già dal prossimo 15 luglio.