In seguito all’approvazione delle linee di indirizzo sull’affidamento familiare e di quelle per l’accoglienza nei servizi residenziali nella seduta della Conferenza Unificata dello scorso 8 febbraio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende avviare un percorso di disseminazione territoriale, con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto degli Innocenti, al fine di favorire il confronto tra attori istituzionali e non su contenuti, finalità e prospettive applicative degli strumenti delle linee di indirizzo, il cui effettivo recepimento sui territori è requisito essenziale per renderle concretamente attuative.

Il percorso formativo è rivolto in maniera prioritaria a referenti regionali, referenti e operatori di Ambiti territoriali e dei servizi sociali dei Comuni, operatori dei servizi sociosanitari territoriali, famiglie affidatarie, operatori di servizi di accoglienza residenziale, associazioni e coordinamenti dedicati ai temi dell’accoglienza di minorenni fuori famiglia. La prima fase del percorso prevede un ciclo di webinar che ripercorre i contenuti delle linee di indirizzo e propone alcuni approfondimenti ed esperienze.

A questo link è disponibile il PROGRAMMA del ciclo di webinar riferito al gruppo di regioni che comprende il Piemonte (gruppo B).

È possibile iscriversi agli incontri CLICCANDO QUI