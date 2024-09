Riprendono gli appuntamenti organizzati nell’ambito di “Chiedilo ad ANCI”, il servizio online di supporto ai Comuni. Appuntamento per martedì 10 settembre dalle 15 alle 17 con il webinar PNRR: Stato dell’arte, problemi e bisogni di Comuni e Città Metropolitane (PROGRAMMA).

Il webinar consentirà di fare il punto su rendicontazione, appalti, personale e, in generale, sui problemi e i bisogni di Comuni e Città Metropolitane su tutte le misure del PNRR. Tutte le questioni e le criticità emerse saranno segnalate ai Ministeri competenti. Ove possibile, sarà fornita risposta in diretta a quesiti e domande inviati entro il prossimo 8 settembre all’indirizzo chiediloadanci@anci.it. Per le problematiche più complesse sarà richiesto alle Amministrazioni centrali un intervento per l’individuazione di soluzioni e chiarimenti.

Introdurrà il webinar il segretario generale ANCI, Veronica Nicotra. Interverranno Stefania Dota, vicesegretario generale ANCI, Andrea Ferri, responsabile ANCI Finanza Locale, Massimo Allulli referente ANCI Unità Intersettoriale PNRR e Politiche di Coesione, Francesco Monaco capo dipartimento Supporto ai Comuni e Studi politiche europee di IFEL Fondazione Anci.