Con decine di progetti già pervenuti da tutta Italia, l’edizione 2024 del Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation sta riscuotendo un successo straordinario. L’iniziativa realizzata da ANCI Piemonte e ANCI nazionale offre l’opportunità di dar vita a progetti innovativi a favore dei territori, sostenuti sia dal contributo economico di un montepremi che supera i 50 mila euro in denaro e servizi sia dalla visibilità garantita dalla competizione.

In questo contesto, per venire incontro alle richieste e alle necessità specifiche manifestate da Comuni e amministrazioni, l’organizzazione ha deciso di prorogare la data di chiusura del bando di partecipazione al Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024 alle ore 24 del prossimo 10 ottobre.

I 7896 comuni italiani, gli enti pubblici, le amministrazioni, e i soggetti che a norma di regolamento possono candidare un progetto avranno così un mese in più per partecipare all’iniziativa.

L’iniziativa è giunta quest’anno all’ottava edizione per la parte dedicata al territorio piemontese e alla terza edizione per quella dedicata al territorio nazionale. Ideata da ANCI Piemonte e lanciata per la prima volta nel 2017, l’iniziativa si è sviluppata, negli ultimi quattro anni, grazie all’impegno di ANFoV, l’Associazione nazionale con sede a Torino che riunisce i soggetti imprenditoriali e istituzionali le cui peculiarità d’innovazione tecnologica convergono per la diffusione della cultura del rinnovamento. Dal 2021, grazie alla collaborazione con ANCI nazionale, è nata una sezione specifica del Premio dedicata ai Comuni di tutta Italia. Anche quest’anno l’iniziativa gode dei patrocini istituzionali del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, del Ministero della Pubblica Amministrazione, della Regione Piemonte e della RAI Piemonte.

Cresce, quest’anno, il montepremi totale che supera, come già detto, i 50mila euro. Due i premi speciali: uno per la sezione nazionale (Premio Eolo) e uno per la sezione Piemonte (Premio BBBell). Per il Piemonte vi sarà, inoltre, un Premio Speciale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, destinato alle realtà dell’omonima provincia. Inoltre, da quest’anno, è stato istituito un Premio speciale dedicato al tema delle smart cities, realizzato in collaborazione con City Vision, realtà nota a livello nazionale per il sostegno alla diffusone delle best practice in tema d’innovazione nell’amministrazione pubblica.

Per ogni altra informazione o iscrizioni visita il SITO DEDICATO all’iniziativa.