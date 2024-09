Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in considerazione dell’interesse dimostrato dagli enti locali per la partecipazione all’Avviso pubblico 29 luglio 2024, prot. n. 104609 per mense scolastiche PNRR (Missione 4 – C1 – I1.2“Piano di estensione del tempo pieno e mense”) ha prorogato alle ore 15:00 del prossimo 9 settembre il termine per l’inoltro delle candidature, al fine di favorire la massima partecipazione dei Comuni, come da Avviso pubblico del 6 settembre 2024, pubblicato sul sito del MIM.