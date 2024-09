Il tema del personale nei piccoli Comuni sarà al centro dell’evento “ANCI Piemonte Incontra” che si svolgerà il prossimo 26 settembre a Omegna (VB), sul lago d’Orta.

Si tratta di una questione di grande attualità per il sistema degli enti locali, chiamato quotidianamente a fare i conti con i problemi derivanti dalla carenza cronica di risorse economiche e umane.

Come spiega il vicepresidente di ANCI Piemonte, Paolo Marchesa Grandi: “Oltre l’80 per cento dei Comuni piemontesi conta meno di 5.000 abitanti. Molte realtà si trovano in aree marginali o periferiche ed è proprio qui che quelli che sembrano problemi ordinari rischiano di diventare enormi. Ringrazio dunque il presidente Andrea Corsaro e tutta la struttura di ANCI per aver organizzato questo importante momento di incontro che ci consentirà di fare il punto della situazione e di raccogliere istanze e suggerimenti dai nostri amministratori, per poi sottoporli alla nostra Assemblea congressuale nel mese di ottobre”.

Appuntamento dunque giovedì 26 settembre, dalle ore 17 alle 19, negli accoglienti spazi del Forum di Omegna (Parco Piazza Maulini, 1).

All’evento sono invitati a partecipare i sindaci, gli amministratori e i funzionari comunali del territorio.