Prosegue il percorso formativo sulle Politiche Locali del Cibo avviato nei mesi scorsi dalla Regione Piemonte, in collaborazione con la nostra associazione e l’Università di Torino. Dopo la presentazione ufficiale nel mese di settembre e visto il successo del corso residenziale svoltosi a ottobre a Castagnole delle Lanze (AT), nuovi eventi prenderanno il via il prossimo mese di gennaio.

Da tempo la Regione Piemonte (Assessorato all’Agricoltura e al Cibo) ha posto al centro della propria agenda la creazione di un percorso formativo per la co-progettazione e l’attuazione delle politiche locali del cibo in sinergia con le amministrazioni del territorio. Attuare politiche locali integrate significa adottare un nuovo sguardo sul “sistema-cibo”, dando un respiro più ampio alle numerose iniziative realizzate dai Comuni. L’obiettivo finale è quello di amplificare e rendere sinergiche le singole azioni, sia in termini di risultati sia per quanto riguarda la copertura finanziaria, consentendo una migliore replicabilità di esempi e modelli virtuosi.

In quest’ottica, dopo il corso residenziale organizzato a Castagnole delle Lanze (AT) lo scorso mese di ottobre, la Regione Piemonte prosegue il proprio percorso proponendo, questa volta prioritariamente alle figure operative, un percorso formativo in 10 incontri, dedicato agli approfondimenti tecnico-procedurali dei temi trattati in precedenza.

Gli incontri si terranno con cadenza settimanale, in modalità mista (2 giornate in presenza e 8 a distanza in modalità sincrona), dal 16 gennaio al 19 marzo 2024.

Le lezioni si prefiggono di offrire competenze e strumenti operativi che consentano ai partecipanti di rendere effettivamente e pienamente applicabili le azioni necessarie per l’attuazione di vere e proprie politiche locali del cibo.

Tra i temi trattati lo spreco alimentare, i mercati contadini, le mense pubbliche, le manifestazioni con somministrazione di cibo e il ruolo delle Pro-loco, gli orti comunali, le fonti di finanziamento, le politiche del cibo e l’organizzazione territoriale, l’animazione territoriale.

Per favorire un migliore approccio teorico/pratico alle questioni affrontate sono stati invitati come docenti sia esperti progettisti, sia ricercatori e docenti universitari, sia rappresentanti di enti pubblici già operanti sui temi oggetto degli incontri. Numerose anche le testimonianze di buone pratiche già attive sul territorio nazionale.

Al fine di garantire la miglior fruizione dei contenuti e stimolare momenti di riflessione e di confronto con i vari docenti, il numero massimo di partecipanti ammessi al corso è di 50 persone. L’iscrizione, possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili, è aperta anche a più partecipanti per singolo ento, dietro pagamento di un contributo di 50 euro a parziale copertura delle spese di docenza.

Visto il taglio prettamente applicativo il corso è destinato prioritariamente alle figure operative: l’iniziativa non è aperta a privati o a consulenti esterni, a meno che gli stessi non risultino regolarmente accreditati dagli enti locali ai quali verranno addebitate le quote di partecipazione.

È prevista la consegna di un attestato riservato ai partecipanti che seguiranno almeno l’85% delle ore di formazione.

Per ogni ulteriore informazione contattare:

Regione Piemonte – Settore Coordinamento delle attività sulle Politiche del cibo

Tel. 011/432.20.85 (Tiziana Pia)

tiziana.pia@regione.piemonte.it

politichedelcibo@regione.piemonte.it

Per dubbi o problematiche sull’iscrizione al corso contattare:

ANCI Piemonte

E-mail: marco.bottero@anci.piemonte.it

Tel. 011/861.29.26 (Marco Bottero)