Giovedì 25 giugno 2026, dalle ore 10 alle 13, la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte a Torino ospiterà l’incontro di presentazione della quarta edizione del volume “Salute e territorio. I servizi sociosanitari dei Comuni italiani”.

L’evento, organizzato da IFEL e Federsanità, in collaborazione con ANCI Piemonte e Federsanità ANCI Piemonte e Valle d’Aosta, rappresenta un’importante occasione di confronto sul complesso rapporto tra salute, sanità e territorio.

Il Rapporto realizzato da IFEL fotografa la spesa dei servizi sociosanitari nei Comuni italiani, analizzando l’evoluzione della domanda legata a fenomeni cruciali quali l’invecchiamento demografico, la povertà, il disagio psichico, la non-autosufficienza, la disabilità e le dipendenze. Durante l’incontro, ampio spazio sarà inoltre dedicato allo stato di attuazione dei progetti PNRR della Missione 5 (“Inclusione e coesione”) e della Missione 6 (“Salute”), insieme al tema della gestione della spesa sociale dei Comuni e all’approccio globale “One Health”.

L’evento si inserisce inoltre nella cornice delle celebrazioni per i 20 anni di storia di IFEL. La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione online. In allegato, il programa con il dettaglio degli interventi. Interverranno il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino e il presidente IFEL e sindaco di Novara, Alessandro Canelli.