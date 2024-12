In vista della scadenza del 31 dicembre 2024 per la presentazione delle istanze per l’accesso ai contributi economici destinati ai Gruppi Comunali di Protezione civile e alle Associazioni di volontariato, l’ANCI organizza un webinar volto ad illustrare i contenuti dei nuovi criteri per la concessione di detti contributi stabiliti con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1472 del 30 maggio 2023.

Il seminario entrerà nel merito degli aspetti procedurali, oltre che dei contenuti dei progetti, soprattutto rispetto alla misura sperimentale cd. “Mista”, finalizzata alla concessione di contributi economici per attività di preparazione tecnica e formazione dei volontari, attività addestrative e di diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l’informazione alla popolazione, nonché al supporto alla pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile.