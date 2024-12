Ci sono anche i Comuni di Pino Torinese e di Borgomanero (NO) tra i beneficiari degli ulteriori stanziamenti previsti dal Ministro dell’Istruzione e del Merito attraverso apposito decreto nell’ambito della Missione 4 CII1.3 del PNRR per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle palestre scolastiche.

Il decreto opera uno scorrimento delle graduatorie in essere, finanziando gli interventi dei Comuni nelle Regioni meno sviluppate (Allegato 1 Allegato 2) e nelle regioni in transizione (Allegato 3).