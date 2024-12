Si è svolto a Roma l’evento di chiusura del ciclo 2014-2020 del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane, finanziato dalle risorse della Politica di Coesione. Il programma si chiude con un successo, che ha visto l’utilizzo del 100% delle risorse stanziate per un valore complessivo di 1,9 miliardi con la realizzazione di importanti risultati per i 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitana coinvolti. Tra i dati rientrano 1.265 progetti conclusi, 650 autobus acquistati, 225 km di percorsi ciclabili, 63.398 punti luce a risparmio energetico, 1.052 alloggi realizzati o recuperati, 47.566 persone in condizione di marginalità prese in carico e molto altro.

Il Programma ha trovato continuità nel ciclo di programmazione 2021-2027 con l’aumento della dotazione finanziaria arrivata a 3 miliardi di euro e l’estensione del coinvolgimento a 39 Comuni di medie dimensioni delle Regioni del Sud. “Grazie ai finanziamenti PON Metro i Comuni hanno potuto riattivare un ciclo virtuoso di programmazione e attuazione degli investimenti” ha evidenziato il Segretario Generale ANCI intervenendo nel corso dell’evento.

“Anche grazie al lavoro fatto nel PON Metro i Comuni oggi sono protagonisti nel PNRR” ha proseguito Nicotra, sottolineando in conclusione come per facilitare l’attuazione degli investimenti “il modello a cui bisogna guardare è quello del PNRR, con meno controlli formali e più controlli qualitativi”.