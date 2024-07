Con nota del 1° luglio 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito rinnova, come richiesto dall’ANCI, anche per il biennio 2024/2025 e per il 2025/2026 quanto contenuto nella precedente nota del Ministero dell’Istruzione n. 2203 di settembre 2022, al fine di superare la difficoltà della carenza del personale.

In particolare, in analogia a quanto avviene per le scuole statali, viene consentito ai Comuni il ricorso al conferimento di incarichi di supplenza a studenti iscritti, nell’anno accademico 2023/2024, al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, i quali siano in possesso del minimo dei crediti formativi universitari (CFU 150), attualmente richiesti per l’inserimento in seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Si ricorda che, sempre su richiesta dell’ANCI, è stata rinnovata la norma (art. 10, c. 2quinquies Dl 132/23 convertito dalla L. 170/23) che consente anche per l’anno scolastico 2024/2025 di prevedere incarichi temporanei per le scuole dell’infanzia comunali, attingendo anche alle graduatorie degli educatori per i servizi educativi.