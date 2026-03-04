Buona partecipazione per l’evento dal titolo “Accrual e bilancio d’esercizio 2025: adempimenti, strumenti e scelte organizzative”, svoltosi nella Sala delle Tarsie della Provincia di Vercelli e aperto a sindaci e funzionari dei Comuni del territorio.

L’incontro, organizzato da ANCI Piemonte e dal Centro Studi Enti Locali, in collaborazione con il Comune e la Provincia, ha affrontato il tema della nuova contabilità Accrual, prevista dalla Riforma 1.15 del PNRR. Si tratta di una delle sfide più complesse che investono la Pubblica Amministrazione: il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale rappresenta, infatti, una rivoluzione organizzativa che avrà un impatto molto forte sulla gestione dei bilanci.

Soddisfatto il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino: “Abbiamo organizzato un momento di confronto fondamentale – ha sottolineato – la formazione del personale pubblico è molto importante. Con iniziative come questa vogliamo fornire strumenti concreti ai nostri enti e a chi opera al loro interno”.

ANCI Piemonte conferma dunque, ancora una volta, il proprio ruolo di punto di riferimento nel fornire aggiornamento e supporto tecnico ai Comuni, impegnati in una delle fasi di trasformazione contabile più significative degli ultimi anni.