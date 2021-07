“Siamo soddisfatti dell’approvazione del provvedimento (scarica il testo del decreto e gli allegati) sul saldo del cosiddetto fondone che servirà a compensare le perdite accumulate dai Comuni nel 2021 a causa delle restrizioni legate alla pandemia”.

Lo ha detto il presidente dell’ANCI Antonio Decaro, annunciando il via libera della conferenza Stato-Città allo stanziamento di 1.150 milioni di euro in favore dei Comuni.

“A queste somme – ha spiegato Decaro – si aggiungono gli avanzi non spesi nel 2020 che, come richiesto da ANCI, potranno essere spesi anche nel 2021. Stiamo parlando di circa 1.300 milioni, purtroppo non utilizzati, che sommati al nuovo stanziamento odierno, compongono un ammontare complessivo di 2.698 milioni che i Comuni potranno spendere anche quest’anno. Alla somma si aggiungono inoltre i ristori del Governo su tributi specifici come TARI e imposta di soggiorno”.

L’ANCI aveva, infine, sollecitato una proroga al mese di settembre della salvaguardia degli equilibri in sede di conversione del DL Sostegni che purtroppo non è stata accolta.

A QUESTO LINK il dettaglio degli importi a titolo provvisorio [sono esclusi gli importi sotto i 200 euro].