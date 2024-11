Un’opportunità unica per approfondire i temi della coprogrammazione e della coprogettazione nell’ambito dell’amministrazione condivisa. Sabato 23 novembre, dalle ore 11 alle 12.30, la cupola geodetica di ANCI OFF, allestita in Piazza Castello a Torino, ospiterà l’evento conclusivo della Scuola di Sussidiarietà, l’importante iniziativa che ha visto tra i promotori ANCI Piemonte.

L’incontro è promosso in collaborazione con il Centro Servizi per il Territorio (CST) Novara VCO e Fondazione per la Sussidiarietà, i comuni di Novara e Borgomanero e gode del patrocinio di ANCI nazionale.

Partendo dalle esperienze maturate nei laboratori organizzati nelle scorse settimane a Novara, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi su temi di grande attualità per il sistema degli enti locali. Si tratta, dunque, di un’occasione unica per approfondire i principi della sussidiarietà, analizzare casi studio e buone pratiche e confrontarsi con amministratori locali ed esperti della materia

Interverranno all’evento il vicepresidente vicario di ANCI Piemonte, Steven Giuseppe Palmieri, il direttore dell’associazione Marco Orlando, il segretario generale della Fondazione Terzius Gabriele Sepio, il presidente CST Novara VCO Carlo Teruzzi, la professoressa Lorenza Violini, docente di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Milano, e il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini.

A moderare i lavori sarà Luciano Gallo, referente di ANCI Emilia Romagna per le aree contratti pubblici e innovazione sociale e diritto del Terzo Settore.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su questa pagina.

